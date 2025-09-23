مسابقات تیم والیبال تونس با چک و ایران با صربستان، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان۲۰۲۵، والیبال تیم ملی تونس و جمهوری چک را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

این مسابقه از ساعت ۱۱ در قالب برنامه «مثبت ورزش» و با گزارشگری مهرداد رزاقیان به صورت زنده پخش می‌شود.

یکی از تیم‌های تونس یا جمهوری چک، امروز جواز حضور در جمع ۸ تیم برتر والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را کسب خواهد کرد.

تیم ملی والیبال ایران نیز در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، به مصاف صربستان می‌رود و در صورت پیروزی مقابل یکی از دو تیم برنده بازی تونس و چک بازی خواهد کرد.

شبکه ورزش ساعت ۱۲:۳۰ والیبال خاطره انگیز قهرمانی جهان ۲۰۱۶، دیدار بین دو تیم ایران و صربستان را برای هواداران والیبال پخش می‌کند.