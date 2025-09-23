کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر کیش و لاوان، دریا مواج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز بعدازظهر امروز وزش باد نسبتا شدید در خلیج فارس و جزایر غربی استان پدیده شاخص خواهد بود.

او افزود: امروز صبح در مناطق مرکزی و نواحلی ساحلی تنگه هرمز وقوع بارش خفیف دور از انتظار نیست و در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات شرقی و شمالی استان، رشد ابر همراه با رگبار موقتی باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: در منطقه بشاگرد وقوع تگرگ گاهی با تند باد لحظه‌ای محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود از قرار گیری در حریم رودخانه‌های فصلی و رفتن به ارتفاعات در مناطق بشاگرد و حاجی آباد خودداری شود.

او افزود: دریا تا ظهر در محدوده سواحل استان مساعد خواهد بود و امشب به تدریج بر شدت وزش باد شمال غربی در جزایر غربی استان جزایر کیش و لاوان افزوده خواهد شد و دریا نسبتا مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز شدت باد شمال غربی قابل توجه و در جزایر غربی استان تا محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید و سبب اختلال در تردد‌های دریایی در خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا صبح روز پنجشنبه سوم مهر مواج شدن دریا خواهد شد و توصیه می‌شود در این مدت با توجه به ناایمن بودن شرایط تردد‌های دریایی از تردد شناور‌های سبک خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

او افزود: شرق تنگه هرمز و دریای عمان با وزش باد جنوب شرقی تا ظهر کمی مواج خواهد بود و از لحاظ دمایی، به تدریج در روز‌های آینده کاهش نسبی دما در مناطق شمالی استان مورد انتظار است.