همزمان با اول مهر و بازگشایی مدارس، صداوسیمای آذربایجان غربی ویژه برنامه «جشن دانش» را به روی آنتن برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جشن دانش که هم اکنون بهصورت زنده از شبکه استانی و شبکه خبر ۲ پخش میشود، از ساعت ۸ صبح کار خود را شروع کرده و به پوشش لحظه به لحظه این رویداد ملی میپردازد.
در این آیین که از دبیرستان پسرانه شهید چمران ارومیه پخش میشود، رحمانی استاندار آذربایجان غربی، محمودزاده معاون آموزش و پرورش، حجت الاسلام ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مسئولان آموزش و پرورش استان و دیگر مسئولان استانی حضور دارند.
ارتباط زنده با دفاتر خبری در شهرستانها، پخش میان برنامههای شاد، نماهنگ، اجرای برنامه ورزش باستانی توسط دانش آموزان باستانی کار، سخنرانی مهمانان حاضر در این رویداد، گزارشهای تصویری از مدارس سطح استان و آیین نواختن زنگ مدرسه از جمله بخشهای این برنامه را شامل میشود.