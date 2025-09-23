

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس رده بندی بندی هفته سی و نهم سال ۲۰۲۵ میلادی، شیما صفایی پس از کسب مدال تاریخی برنز در مسابقات فیدر ترکیه با صعودی ۹۸ پله‌ای به رده ۱۸۵ جهان رسید.

همچنین مهشید اشتری با صعودی ۸۹ پله‌ای جایگاه ۲۶۳ دنیا را به دست آورد و الینا رحیمی با ۱۱۶ پله ارتقا در جایگاه ۲۷۶ دنیا ایستاد. در کنار این سه صعود بزرگ، ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان نیز در رتبه ۲۳۲ جهان قرار گرفت.

در رده بندی بندی بخش مردان، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی همچنان برترین نماینده ایران است که در رده ۸۰ جهان قرار دارد، پس از او، بنیامین فرجی در رتبه ۱۳۵، نوید شمس در جایگاه ۱۶۰ و نیما عالمیان در رتبه ۱۶۴ ایستاده‌اند.

وانگ چوکین از چین، لین شیدونگ از چین و هوگو کالدرانو از برزیل نفرات اول تا سوم برترین راکت به دستان مرد رتبه بندی جهانی هستند.