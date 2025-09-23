پخش زنده
معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: سالانه ۸۰ هزار پیوندک گردو در استان سرشاخه کاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، احمد قدیمی افزود: تاکنون بیش از ۷۶۴ هزار پیوندک بر روی درختان گردوی استان همدان پیوند خورده است.
او تاکید کرد: طرح سرشاخه کاری درختان گردو از سال ۱۳۹۶ در استان آغاز شده و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۱۰ هزار سرشاخه کاری درختان گردو در سطح استان اجرا شده است.
معاون برنامه ریزی سازمان جهادکشاورزی همدان گفت: همدان قطب اول تولید گردو در کشور است که ثبت جهانی گردوی تویسرکان، جایگاه استان همدان را در کشاورزی جهان ارتقاء داده و توانمندیهای این منطقه را به اثبات رسانده است.
قدیمی با بیان اینکه مهمترین هدف اجرای طرح سرشاخه کاری گردو، پیشگیری از خسارات ناشی از سرمازدگی بهاره است تاکید کرد: علاوه بر این، سرشاخهکاری به ایجاد یکنواختی در محصولات، افزایش عملکرد در واحد سطح، کاهش هزینههای تولید، افزایش درآمد باغداران، تقویت صادرات و افزایش بهرهوری از منابعی، چون آب، خاک و سرمایه کمک میکند.
او تصریح کرد: شهرستانهای تویسرکان، نهاوند و ملایر در اجرای طرح سرشاخهکاری در استان همدان پیشتاز بودهاند و استان همدان با در اختیار داشتن ۱۳ درصد از باغهای گردوی کشور و تولید بیش از ۲۳ درصد از کل گردوی ایران، رتبه اول را در سطح و تولید این محصول در اختیار دارد.
استان همدان با ۱۹ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو، حدود ۱۳ درصد باغهای گردو کشور را به خود اختصاص داده است.