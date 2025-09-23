مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: از ابتدای تابستان سال جاری، قریب به ۳۷ میلیون مسافر از طریق سه میلیون و ۵۰۰ هزار سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح جاده‌های کشور جابه‌جا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر اظهار کرد: همزمان با پایان فصل تابستان و اوج‌ گرفتن سفرهای جاده‌ای هموطنان، برنامه‌ریزی برای تأمین ناوگان مورد نیاز برای خدمات‌رسانی به مسافران در حال انجام است.

وی بیان کرد: با افزایش تقاضاها، علاوه بر سرویس‌های عادی و جاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری، سرویس‌های فوق‌العاده نیز متناسب با میزان تفاضای مسافران در مسیرهای پرتقاضا تأمین می‌شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر با اشاره به عرضه بلیت سفرهای جاده‌ای از طریق وب‌سایت‌های اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، خاطرنشان کرد: درصورت کمبود یا اتمام عرضه بلیت در برخی مسیرها، مسافران می‌توانند در لیست انتظار تهیه بلیت ثبت‌نام کنند تا با برقراری سرویس‌های فوق‌العاده، از طریق سفرهای جاده‌ای جابه‌جا شوند.

باقرجوان تأکید کرد: با استقرار نیروهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافربری و تعامل و همکاری پلیس راه، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری‌، اقدامات لازم برای تأمین ایمنی کامل سفرهای هموطنان در حال انجام است.

وی افزود: هموطنان در ابتدا یا طول مسیر سفر درصورت مواجهه با مسائل و مشکلات احتمالی، می‌توانند به صورت شبانه‌روری از طریق پل‌های ارتباطی سامانه پیام‌کوتاه ۲۰۰۰۱۴۱، تلفن گویای ۱۴۱ و وب‌سایت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نشانی www.۱۴۱.ir پیشنهادات، انتقادات و نقطه‌نظرات خود را مطرح کنند،