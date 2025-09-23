فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، گفت: مقاومت و صلابت ملت ایران در ۴۸ سال اخیر دشمنان را به هذیان‌گویی انداخته و به نوعی آنها را سردرگم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار غلامحسین محمدی‌اصل در نمایشگاه رزمی، فرهنگی عملیات طریق‌القدس در مجموعه شورابیل اردبیل، اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس که خود مظهر ایثار و از خود گذشتگی بود، ملت ایران را در ابعاد مختلف آبدیده کرده و به نوعی زمینه خودباوری و خوداتکایی داخلی را فراهم کرد.

وی افزود: دشمن 48 سال است که در شکست ملت ایران به در بسته می‌خورد و به یقین جنگ 12 روزه نیز این حقیقت را ثابت کرد که دنیای مادی و غربگرا در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی جلاد نمی‌توانند این ملت را به نقطه تسلیم کشانده و یا زمینه تزلزل در اراده ملت را رقم بزنند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل تصریح کرد: بعد از هشت سال جنگ تحمیلی و صبر و استقامت ملت ایران در ترور شخصیت‌ها، تحریم‌‌ها و تهدیدها و انواع فشارهای بیگانگان این ملت چون سروی آزاده و صبور ایستاده و اجازه نمی‌دهد تا حقانیت مکتب اسلام و دین الهی پایمال شود.

محمدی‌اصل گفت: در همین جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با تمام قوا در صحنه مقابله با جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند اما با بصیرت ملت ایران، فرماندهی کل قوا و آمادگی نیروهای مسلح سیلی سختی خورده و دیگر توان مقابله با نظام اسلامی را نداشتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن امروز به این باور و حقیقت عیان دست پیدا کرده که امکان مقابله نظامی با جمهوری اسلامی ایران را ندارد و اگر دنبال شکستن اراده این ملت است، باید دنبال راه حل دیگری باشد که امکان تحقق آن نیز وجود ندارد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اضافه کرد: نیروهای مسلح ما امروز به واسطه قدرت تمام عیار ملی با صلابت تمام در صحنه حاضر است، چرا که این ملت درس‌آموخته مکتب امام حسین (ع) و سیدالشهدا است که به همه دشمنان نه گفته و هیچ وقت زیر بیرق ظلم و تعدی نرفته است.

محمدی‌اصل با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و برنامه شبیه‌سازی عملیات غرورآفرین طریق‌القدس بیان کرد: در هشت سال دفاع مقدس همه عملیات‌های رزمندگان اسلام همراه با قدرت و یقین و باور اعتقادی بوده و به همین خاطر در همه این عملیات‌ها پیروزی حقیقی به دست آمده است.

وی در ادامه یادآور شد: دشمن همچنان در ردیف شکست‌های پی در پی قرار دارد و اگر دست از پا خطا کند، با قدرت و صلابت نیروهای مسلح از زمین و هوا آتش به روی آنها خواهد بارید.