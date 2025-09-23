به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی نوشت: علم و دانش، ستون‌های ایران قوی هستند.

متن پیام مهدی زندیه‌وکیلی بدین شرح است:

به نام خداوندی که قلم را آفرید و انسان را به آموختن تعلیم داد

امروز، علم و دانش، ستون‌های ایران قوی هستند و کشوری که در آن جوانانش اهل فکر، پژوهشگر، و دارای مهارت‌های نوین باشند، بی‌تردید آینده‌ای درخشان خواهد داشت لذا سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای فردایی روشن و زمینه‌ساز فتح قله‌های رفیع علم و دانش است.

دانش‌آموزان و دانشجویان، آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و هر گامی که در مسیر تحصیل و پرورش استعداد‌ها برمی‌دارند، گامی در جهت سربلندی میهن عزیز ما است پس آنها هستند که می‌توانند موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور و نقش‌آفرینان اصلی برای ساختن ایرانی مستقل، قدرتمند و تاثیرگذار در منطقه و جهان باشند.

در دولت وفاق ملی عمیقاً باور داریم که مدرسه کانون اصلی تربیت و معلمان راهبران اصلی توسعه و پیشرفت کشورند؛ لذا تحقق عدالت آموزشی، از اولویت‌های اصلی دولت است و بر آنیم تا با توزیع عادلانه منابع، ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار، فرصت برابر یادگیری را برای همه فرزندان این سرزمین فراهم کنیم آن‌چنان که هیچ دانش‌آموزی به‌دلیل محل زندگی یا شرایط اقتصادی، از حق آموزش باکیفیت محروم نباشد.

اینجانب با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلم و تمامی شهدای عرصه علمی کشور، آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب عزیز، معلمان و اساتید دلسوز، خانواده‌های گرامی و کلیه تلاش‌گران عرصه تعلیم و تربیت در استان مرکزی تبریک عرض می‌کنم و این فصل نو که آغازی دوباره برای تلاش، دانایی و حرکت به‌سوی آینده‌ای روشن است را گرامی می‌دارم.

باشد که با یاری خداوند متعال و همت همگانی، شاهد شکوفایی استعداد‌های فرزندان این مرز و بوم باشیم و ایران عزیزمان را در مسیر پیشرفت و عزت روزافزون، به جایگاهی شایسته برسانیم.