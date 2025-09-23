به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه کشورمان که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رایزنی‌های دیپلماتیک به نیویورک سفر کرده است درمورد اجرایی شدن ساز و کار ماشه هشدار داد و گفت: اگر سازوکار ماشه بر ضد ایران عملی شود، ایران در واکنش شرایط جدید و نامشخصی را در تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی به جریان خواهد انداخت.

دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بخشی از دیدار‌های روز نخست سفر آقای عراقچی به نیویورک بود.