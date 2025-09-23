پخش زنده
ملیپوشان اسکیت سرعت پس از کسب یک مدال برنز در مسابقات قهرمانی جهان به کشور بازگشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر همین اساس تیم ملی کشورمان بامداد امروز (سهشنبه) با استقبال مسئولان فدراسیون شامل نایب رییس اول فدراسیون، خانواده اعضای تیم وارد تهران شدند.
میلاد صالحی، محمد سروشمهر، امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر به مربیگری مجتبی حاجیپور در مسابقات قهرمانی جهان حضور پیدا کرده بودند. حمیدرضا بخارایی هم سرپرستی این تیم را عهدهدار بود.
تیم ملی کشورمان در این رقابتها با کسب یک مدال برنز به کار خود پایان داد.
امیرمهدی یاحقی برای نخستینبار در تاریخ رشته اسکیت سرعت موفق شد ایران را صاحب مدال برنز کند تا در جدول توزیع مدالها ایران با جایگاه چهاردهم به کار خود پایان بدهد.