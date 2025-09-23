کارشناس هواشناسی از احتمال بارش‌های رگباری، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق استان از بعد از ظهر امروز تا ظهر فردا خبر داد.

هشدار بارش باران، رعد و برق در استان قزوین؛ کاهش و سپس افزایش دما

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی اعلام کرد که بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعد از ظهر امروز تا ظهر فردا، عبور امواج تراز میانی از منطقه موجب افزایش احتمال بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد لحظه‌ای شدید در برخی مناطق استان خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه این اولین بارش پاییزی محسوب می‌شود، لغزندگی جاده‌ها دور از انتظار نیست. از این رو، به رانندگان، توصیه می‌شود ضمن رعایت احتیاط در رانندگی و توجه به توصیه‌های ایمنی، مراقب لغزندگی جاده‌ها باشند. همچنین، در ارتفاعات نیز دید کافی لحاظ شود.

کارشناس هواشناسی افزود: از نظر دمایی، امروز شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود، اما از روز چهارشنبه روند افزایش نسبی دما آغاز شده و این افزایش دما تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گفته آخوندی، حداقل دمای ثبت شده در بامداد امروز در شهر آبیک، دو درجه گزارش شد.