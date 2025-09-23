پخش زنده
دهها نفر از روسای جمهور و رهبران جهان دوشنبه (۲۲ سپتامبر) در سازمان ملل متحد گرد هم آمدند تا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از تشکیل کشور فلسطین استقبال کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری رویترز، به رسمیت شناختن فلسطین و محکومیت جنایتهای اسرائیل در نوار غزه از سوی برخی از سران شرکت کننده در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل نشان از تغییر دیپلماتیک برجسته تقریباً دو سال پس از جنگ غزه است که با مقاومت شدید اسرائیل و متحد نزدیکش آمریکا روبه رو است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جلسهای که با عربستان سعودی تشکیل داد، کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. این اقدام نقطه عطفی است که میتواند روحیه فلسطینیان را تقویت کند، اما بعید به نظر میرسد که در عمل تغییر زیادی به وجود آورد. به گفته مقامات بهداشت غزه، اسرائیل به دلیل خشونتهای نظامی خود در غزه، جایی که بیش از ۶۵ هزار فلسطینی کشته شدهاند، با محکومیت جهانی روبهرو شده است. در هفتههای اخیر، اسرائیل حمله زمینی طولانی مدت به شهر غزه را آغاز کرده است و چشمانداز کمی برای آتشبس وجود دارد.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن در سخنانی گفت: این تجمع جهانی در حمایت از راهحل دو کشوری، پیام روشنی میفرستد: این درگیری باید پایان یابد. راهحل دو کشوری تنها راه برای صلح عادلانه و پایدار است که حقوق همه مردم ما را برآورده میکند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: در بحبوحه این تحولات منفی، گروهی از کشورها - از جمله اعضای شورای امنیت سازمان ملل - تصمیم به شناسایی کشور فلسطین گرفتهاند و این گامی بسیار مهم و تاریخی است. اکنون، ما از صمیم قلب آرزو میکنیم که آقای عباس، رئیس جمهور فلسطین، بتواند امروز در این کنفرانس سخنرانی کند. با این وجود، من این را بسیار ارزشمند میدانم که همه شرکتکنندگانی که امروز صحبت میکنند، صدای مردم فلسطین نیز هستند. همچنین این یک واقعیت است که امروز آرمان فلسطین به یک مسئله جهانی تبدیل شده است.
مارسلو ربلو دِ سوزا، رئیس جمهور پرتغال نیز گفت: پرتغال رسماً کشور فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل با حقوق کامل به رسمیت میشناسد.
پرابووو سوبیانتو، رئیس جمهور اندونزی نیز در گفت: به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی درست در سمت درست تاریخ است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا نیز در سخنانی گفت: دیروز، استرالیا به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.
مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز گفت: کانادا به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.
مایکل مارتین، نخست وزیر ایرلند نیز گفت: ایرلند سال گذشته به همراه اسپانیا، نروژ و اسلوونی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.
بارت دو ویور، نخست وزیر بلژیک نیز در سخنانی گفت: بلژیک امروز با پیوستن به گروه کشورهایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را به رسمیت میشناسند، یک سیگنال سیاسی و دیپلماتیک قوی به جهان ارسال میکند.
یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ نیز گفت: نروژ، به همراه اسپانیا و ایرلند و اسلوونی، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. ما از تشکیل کشور فلسطینی استقبال میکنیم.
لوک فریدن، نخست وزیر لوکزامبورگ نیز گفت: از امروز، لوکزامبورگ رسماً کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد.
رابرت آبلا، نخست وزیر مالت نیز گفت: مالت از رویکرد «یک کشور، یک دولت، یک قانون، یک تفنگ» تشکیلات خودگردان فلسطین و لزوم برگزاری انتخابات فوری، آزاد و عادلانه حمایت میکند.
آنتونیو تاجانی، وزیرخارجه ایتالیا نیز گفت: ایتالیا قویاً از رویای مردم فلسطین برای داشتن یک کشور حمایت میکند. ما به حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین و اصلاحات آن ادامه خواهیم داد. ما برای راهحل دو کشوری، با همزیستی مسالمتآمیز فلسطینیها و اسرائیلیها، سخت تلاش خواهیم کرد. این تنها راهحل برای تضمین آیندهای سرشار از صلح و رفاه در غرب آسیا است.
ایوت کوپر، وزیر خارجه انگلیس نیز گفت: من امروز در مقابل شما زیر نشان سازمان ملل متحد ایستادهام تا تصمیم تاریخی دولت انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تأیید کنم.
شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در سخنانی گفت: پادشاهی عربستان سعودی از همه کشورهایی که به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام کردهاند و همچنین از رئیس جمهور محمود عباس به خاطر تعهد تزلزلناپذیرش به صلح، عمیقاً قدردانی میکند. این به رسمیت شناختن امروز نمادین نیست، بلکه نشان دهنده اراده و مسئولیت در تحقق حقوق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و اقدام قاطع برای پایان دادن به اشغال و تبدیل راه حل دو کشور به واقعیتی برگشتناپذیر است. بر اساس آنچه امروز شاهد بودهایم و این اجماع بینالمللی رو به رشد، ما به همکاری با همه شرکای خود برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل و تضمین پاسخگویی، دستیابی به صلح و رفاه پایدار برای فلسطینیها و همه کشورهای منطقه ادامه خواهیم داد. ما همچنین از شرکای خود - جمهوری فرانسه - به خاطر تلاشهای سازنده و واقعیشان برای حمایت از مسیر صلح تشکر میکنیم. بنابراین، کنفرانس حل و فصل مسالمتآمیز مسئله فلسطین و اجرای راه حل دو کشور را به پایان میبرم.