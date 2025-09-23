مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از بررسی ۶۵۰ نازل سوخت در جایگاه‌های استان و صحت عملکرد همه آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مصطفی بذری گفت: به منظور صیانت از حقوق شهروندان و اطمینان از صحت تجهیزات سوخت‌رسانی، از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب چهار گشت مشترک، ۶۵۰ نازل سوخت در استان مورد آزمون قرار گرفته که در تمامی این موارد هیچ‌گونه اشکالی مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر استمرار این طرح گفت: نظارت عالیه و گشت‌های مشترک بین‌سازمانی به صورت مستمر در دستور کار این اداره کل قرار دارد و تا پایان سال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نقش مهمی در ارتقای سلامت خدمات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی دارد.