معاون تولید و پشتیابی فنی شرکت خودروسازی پارس خودرو، از عرضه خودروی جدید این شرکت از ماه آینده خبر داد.

آقای علیرضا صادقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، با اعلام این خبر گفت: ۸۰ درصد تولید خودرو‌های جدید پارس خودرو داخلی سازی شده است.

وی در خصوص تولید محصولات رنو گفت: بعد از ترک شرکت رنو فرانسه، پلتفرم خودروی L۹۰ تعریف شد که متقاضیان از آن استقبال کردند، با طرحی که تعریف شد شرکت خودروسازی پارس خودرو تصمیم به داخلی سازی این محصول با عنوان " پارس نوآ " گرفت، هم اکنون به جرات می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد قطعات این محصول داخلی سازی شده که مدل دنده ایی آن از ماه آینده به تولید انبوه می‌رسد و به متقاضیان عرضه می‌شود.

صادقی افزود: مدل اتوماتیک این محصول هم در قالب طرحی در دستور کار است که امیدواریم بتوانیم خودرویی با کیفیت و مورد انتظار متقاضیان تولید و عرضه کنیم.

وی گفت: در حال حاضر محصولات خانواده سهند و کوئیک دو رنگ به تولید انبوه رسیده، و به متقاضیان عرضه می‌شود.

صادقی همچنین از داخلی سازی ۹۰ درصدی محصولات گروه ایکس ۲۰۰ خبر داد و گفت: تنها تولید بعضی از قطعات الکتریکی آن ( در زنجیره تولید) که صرفه اقتصادی ندارد در داخل تولید نمی شود، توسط قطعه سازان وارد می‌شود.

معاون تولید وپشتیابی فنی شرکت خودروسازی پارس خودرو در خصوص سابقه فعالیت این شرکت افزود: خودروسازی پارس خودرو حدود ۶۹ سال سابقه فعالیت در حوزه تولید خودرو دارد و همواره توانسته عنوان کیفی‌ترین خودروساز کشور را از آن خود کند ضمن اینکه محصولات شرکت، جزء محصولات لوکس بوده، که همواره تولید و مردم از آن استفاده میکنند.

صادقی زمان تاسیس این شرکت خودروسازی را سال ۱۳۳۵ عنوان کرد وگفت: این شرکت با همکاری شرکای خارجی از کشور‌هایی مانند آمریکا و هند توانست محصولات مختلفی را تولید و عرضه کند.

وی همچنین درباره فعالیت این شرکت در زمان ۸ سال دفاع مقدس افزود: در این دوره، این شرکت مانند سایر نهاد‌های دولتی، در حمایت و پشتیبانی از جبهه و جنگ، در زمینه تولید چیپ توپ دار، چیپ فرماندهی، آمبولانس و در مقاطعی هم تولید پوکه برای توپ جنگی اقدام و به نوعی از توانمندی‌های داخلی اش استفاده کرد.

صادقی ادامه داد: محصولات این شرکت، با توجه به کیفیت و کاربری‌های متنوع، چندین سال در نهاد‌های دولتی و سازمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

وی درباره روند تولید این شرکت نیز گفت: سال ۱۳۸۴ با حمایت وزارت صمت، قرار دادی با شرکت رنو فرانسه منعقد شد و از سال ۱۳۸۵ تولید محصولات L۹۰ و مگان در این شرکت آغاز شد.

صادقی افزود: چند سال پس از آن، شرکت برلیانس چین هم قرارداد مشترکی با گروه خودروسازی پارس خودرو منعقد کرد و محصولات این شرکت وارد مدار تولید و در تیراژ انبوه به متقاضیان عرضه شد.

معاون تولید وپشتیابی فنی شرکت خودروسازی پارس خودرو گفت: از سال ۱۳۹۷ که تحریم اعمال شد، شرکای خارجی کشور را ترک کردند و تولید در مقاطعی دچار وقفه شد.

صادقی افزود: برای آنکه بتوانیم خلاء حضور شرکت‌های خارجی را جبران کنیم، بن سازه (پلتفرم) ایکس ۲۰۰ محصول سهند در سه مدل دنده ایی، دوگانه سوز و اتوماتیک، در گروه خودروسازی پارس خودرو تعریف شد و با توان و دانش مهندسان داخلی، توانستیم تولید این محصولات را به تولید انبوه برسانیم.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های تامین بنزین در کشور و آلودگی‌های ناشی از آن در شهر‌های بزرگ، تولید محصول دوگانه سوز مورد تاکید قرار گرفت تا بتوانیم بخشی از آن مسئولیت اجتماعی را در این حوزه پوشش دهیم.

صادقی بالاترین میزان تولید این شرکت را سال ۱۳۹۰ عنوان کرد که ۳۱۶ هزار دستگاه خودرو ثبت شده است.

وی گفت: ظرفیت اسمی این شرکت، روزانه هزار دستگاه است، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین مواد اولیه وجود دارد، عدد تحقق، بخشی از ظرفیت اعلامی است. البته هم اکنون با توجه به زیر ساخت‌هایی مناسبی که در شرکت وجود دارد برنامه ریزی شده است تا بتوانیم بخشی از ظرفیت خالی را با تولید محصولات خانواده سهند، خانواده کوئیک و پارس نوآ جبران کنیم.

معاون تولید وپشتیابی فنی شرکت خودروسازی پارس خودرو افزود: برای سایر شرکت‌های خودروساز داخل که هنوز نتوانستند زیر ساخت ایجاد کنند رنگ آمیزی بدنه و تولید قطعات پلیمری را در سالن‌های جانبی در دستور کار قرار دادیم که در حال انجام است.