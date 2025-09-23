پخش زنده
آموزش و پرورش نقشی بنیادین در تحقق توسعه دارد و دانشآموزان امروز، فردا در عرصههای علم، مدیریت و سازندگی، عزت و غرور ایران را تثبیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان در پیام مشترکی با تبریک آغاز سال تحصیلی آوردهاند: آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس فرصتی برای بازاندیشی درباره اهمیت آموزش بهعنوان رکن اصلی پیشرفت جامعه و پایهای برای پرورش آیندهسازان کشور است.
در پیام مشترک آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی و حمید ملانوری شمسی آمده است: مدارس نه تنها محیطی برای انتقال دانش، بلکه کانون تربیت اندیشه، اخلاق و مسوولیتپذیریاند؛ جایی که دانشآموزان با تلاش خود، پایههای پیشرفت و شکوفایی ایران اسلامی را مستحکم میسازند.
این پیام میافزاید: محیط امن و پویا در مدرسه، همراهی خانوادهها و معلمان فرهیخته، نشاندهنده وفاق و همدلی جامعه در مسیر تعالی است.
امام جمعه و استاندار همدان در ادامه این پیام آوردهاند: خاک ایران همواره میزبان فرزندان فداکاری بوده است؛ از شهدای دانشآموز دفاع مقدس تا نسل جوان امروز که با برنامهریزی و انگیزه، چراغ علم و دانایی را روشن نگاه میدارند، این میراث گرانبها یادآور اهمیت تدبیر، تلاش و رویکردهای توسعهمحور در تربیت نسلهای آینده است.
آیت الله شعبانی موثقی و ملانوری شمسی با تبریک آغاز سال تحصیلی، به معلمان فرهیخته، دانشآموزان پرتلاش و خانوادههای آنان، موفقیت و رشد روزافزون همه آیندهسازان ایران اسلامی را از خداوند متعال مسألت کرده و ابراز امیدواری کردند این مسیر با همت جامعه، سرمایهای ارزشمند برای پیشرفت و اقتدار کشور استمرار یابد.