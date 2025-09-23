رونمایی از سامانه نوسازی ماشینآلات صنایع ؛ گامی نوین در حمایت از صاحبان صنایع
با حضور مدیران صنایع، از سامانه بازسازی و نوسازی ماشینآلات رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این سامانه با هدف تسهیل فرآیند نوسازی و ارتقاء توانمندیهای تولیدی، فرصتی جدید برای صاحبان صنایع استان برای ثبتنام و بهرهمندی از خدمات فراهم میکند.
در مراسم رونمایی، رستمی، مدیرکل صمت، بر ضرورت بازسازی صنایع استان با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش کیفیت محصولات در راستای رقابتپذیری تأکید کرد.
رستمی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت صنایع و ثبتنام در این سامانه، شاهد نوسازی گسترده ماشینآلات در استان باشیم.
صنایع متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی و بازسازی ماشینآلات میتوانند با مراجعه به سامانه https://nosazi.idro.ir برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.