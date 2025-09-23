معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: دولت موظف است تمام توان خود را برای شکوفایی نسل جدید به‌کار گیرد، مسابقه ملی ایده‌های دانش‌آموزی برای آبادانی روستا‌ها و مدیریت مصرف آب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آیین آغاز سال تحصیلی جدید روز سه شنبه در شهرستان ورامین امروز با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، علی خزایی نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد در مجلس شورای اسلامی، خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و حسین عباسی فرماندار در مدرسه سوده ورامین برگزار شد.

مسئولان حاضر ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و حمایت همه‌جانبه از دانش‌آموزان تأکید کردند.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در جمع دانش‌آموزان روستایی، دوران تحصیل را ترکیبی از لحظات تلخ و شیرین دانست و افزود: این مسیر نشان می‌دهد شما در حال یادگیری و رشد هستید. وظیفه ما در دولت، تضمین آینده شما است، دختران این سرزمین قرار است مریم میرزاخانی‌ها و نخبگان فردای ایران باشند.

وی با تشویق دانش‌آموزان به تلاش و پشتکار، اظهار داشت: شما می‌توانید با دانش، خلاقیت و مسئولیت، آینده کشور را بسازید.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری یک مسابقه ملی برای دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: در این رقابت، شرکت‌کنندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را در دو موضوع ارائه دهند: اگر رئیس‌جمهور بودند چه اقداماتی برای آبادانی کشور و توسعه روستا انجام می‌دادند و چگونه مدیریت مصرف آب را در خانواده و جامعه بهبود می‌بخشند. آثار برتر تا ۱۳ آبان چاپ و به مسئولان ارائه می‌شود و جوایز نفیس به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

حسین‌زاده با دعای خیر برای سلامتی و موفقیت دانش‌آموزان تأکید کرد: آینده کشور در دستان شماست و ما در کنار شما هستیم تا رویاهایتان را محقق کنید.