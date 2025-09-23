پخش زنده
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سهشنبه با هدف مذاکره با مقامهای روسیه و شرکت در نخستین کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وارد مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد اتابک در آغاز این سفر در فرودگاه بینالمللی شرمیتووا مسکو مورد استقبال کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه قرار گرفت.
علاوه بر دیدارها با برخی مقامات روسیه با هدف توسعه همکاریهای اقتصادی، مأموریت اصلی وزیر صمت، مذاکره با مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، اتحادیهای که مقر آن در مسکو قرار دارد.
پیش از این، موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان از ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ عملیاتی شده و تعرفههای گمرکی ۸۷ درصد کالاها در مبادلات طرفین حذف شده است؛ همچنین ایران از سال ۱۴۰۳ به عنوان عضو ناظر اتحادیه پذیرفته شده و در رویدادهای سطح عالی این اتحادیه حضور یافته است.
بنا بر اعلام کمیسیون اقتصادی اوراسیا، آندری اسلپنف وزیر تجارت این اتحادیه و اتابک وزیر صمت ایران درباره گامهای عملی برای رفع موانع تجارت بین طرفین گفتوگو خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، طرفین در این مذاکرات درباره لغو محدودیتهای کمی ایران در واردات کالا از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عرضه محصولات حلال به بازارهای یکدیگر، رفع موانع فنی و دیجیتالیشدن تجارت گفتوگو خواهند کرد.
توسعه همکاریها در چارچوب کریدور شمال – جنوب نیز از دیگر دستورکارهای این مذاکرات اعلام شده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه اقتصادی میاندولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. هماینک اعضای ناظر این اتحادیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان و کوبا هستند.