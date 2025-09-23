چاپ ۹۲ میلیارد ریال آگهی دولتی در لرستان
مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ۹۲ میلیارد ریال آگهی دولت امسال توسط رسانههای محلی و سرپرستی روزنامههای سراسری در استان منتشر شده که این میزان از مجموع آگهیهای سال گذشته بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: از ابتدای سال تاکنون یکهزار و ۷۰۹ فقره انواع آگهی دولتی، دادگستری، ثبت شرکت، متفرقه و ثبت کل به ارزش بیش از ۹۲ میلیارد ریال در سههزار و ۸۲۰ نوبت برای چاپ به رسانههای محلی و سرپرستی روزنامههای سراسری استان ارجاع شده است.
سمیرا عزیزی ادامه داد: از این تعداد ۱۹۸ مورد به ارزش بیش از ۴۸ میلیارد ریال مربوط به آگهیهای دولتی بوده که در ۳۳۰ نوبت به چاپ رسیده همچنین یکهزار و ۴۸۴ فقره آگهی ثبت کل به ارزش افزون بر ۴۰ میلیارد ریال طی سههزار و ۴۴۸ نوبت توسط واحد مطبوعات استان برای چاپ سفارش داده شده است.
وی یادآور شد: هماکنون حدود ۱۰۰ سرپرستی روزنامه سراسری در استان فعالیت میکنند و ۵۴ نشریه محلی شامل هفتهنامه و دوهفتهنامه مشمول دریافت آگهیهای دولتی از ارشاد هستند.
به گفته عزیزی سال گذشته در مجموع حدود ۹۱ میلیارد ریال انواع آگهی توسط رسانههای محلی و سراسری استان چاپ شد که این میزان امسال تنها در نیمه نخست سال رکوردشکنی کرده است.
وی افزود: بر اساس قانون، ساماندهی و توزیع آگهیهای دولتی توسط دستگاهها و نهادهای مختلف بهصورت مستقیم ممنوع است و این وظیفه برعهده واحد مطبوعات اداره ارشاد قرار دارد بنابراین تمامی دستگاهها و نهادهای دولتی باید آگهیهای خود را از طریق این اداره برای چاپ به رسانهها سفارش دهند.
وی با تأکید بر اینکه توزیع آگهی به مطبوعات و نشریات تنها توسط وزارت و ادارات استانی فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود افزود: واحد مطبوعات ارشاد لرستان تمام تلاش خود را برای اجرای دقیق این قانون بهکار بسته است.
عزیزی اظهار داشت: تمام تلاش ما جذب حداکثری آگهیهای دولتی و توزیع عادلانه آنها از طریق ارشاد، تقویت رسانهها بهویژه رسانههای محلی و حفظ عدالت در توزیع آگهیها است که تحقق آن بدون همراهی دستگاههای حاکمیتی و همکاری رسانهها امکانپذیر نیست.
وی تأکید کرد: دستگاهها و نهادهای دولتی باید بدانند توزیع آگهیهای آنان بدون هماهنگی و گواهی ارزش صادره از ارشاد علاوه بر ایجاد تنگنا برای معیشت فعالان رسانهای، منجر به عدم شفافیت هزینههای قانونی خواهد شد بنابراین انتظار میرود ذیحسابان دستگاهها از پرداخت هزینه آگهی بدون تائیدیه ارشاد خودداری کنند.