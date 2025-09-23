رئیس شورای عالی استان‌ها، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با گرامیداشت نام و یاد ۳۴ دانش‌آموز و ۵ معلم شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: شورای عالی استان‌ها با باور عمیق به جایگاه والای تعلیم و تربیت، حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌هایی که به ارتقای کیفیت آموزش، تقویت جایگاه معلم و پرورش نسلی خلاق و متعهد منجر می‌شود را وظیفه خود می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

اول مهر امسال را با یاد و خاطره ۳۴ دانش‌آموز و ۵ معلم شهید حمله رژیم صهیونیستی به میهن‌مان آغاز می‌کنیم و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی می‌داریم.

آغاز ماه مهر و طنین دوباره زنگ مدرسه، یادآور شکوفایی، پویایی و حرکت به سوی فردایی روشن است. در این ایام خجسته، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به دانش‌آموزان عزیز، معلمان گرانقدر، خانواده‌های ارجمند و تمامی تلاشگران عرصه آموزش و پرورش تقدیم می‌دارم.

آموزش و پرورش ستون فقرات توسعه پایدار کشور و سرمایه‌گذاری حقیقی برای آینده ایران اسلامی است. آینده‌سازان امروز در کلاس‌های درس، نه‌تنها علم و دانش، بلکه ارزش‌ها، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت به جامعه را فرا می‌گیرند. بی‌تردید، توجه جدی به آموزش، گامی استوار در مسیر اعتلای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد بود.

شورای عالی استان‌ها با باور عمیق به جایگاه والای تعلیم و تربیت، حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌هایی که به ارتقای کیفیت آموزش، تقویت جایگاه معلم و پرورش نسلی خلاق و متعهد منجر می‌شود را وظیفه خود می‌داند.

امید است با همدلی و همراهی خانواده‌ها، معلمان و مسئولان، سال تحصیلی جدید سرشار از موفقیت، نشاط و پیشرفت برای فرزندان این سرزمین باشد.

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو؛ رئیس شورای عالی استان‌ها