به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پرواز یک آهو، خلبان حمید، بلدرچین‌ها می‌روند، روز آفتابی و آخرین پاییز عنوان کتاب‌هایی است که با محوریت زندگینامه و خاطرات پنج تن از شهدای والامقام در لاهیجان رونمایی شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان در آیین رونمایی از این کتاب‌ها گفت: عرصه دفاع مقدس سرشار از سوژه‌های ارزشمند و ناشناخته‌ای است که هنوز به آنها پرداخته نشده و همین امر مسئولیت فعالان و متولیان حوزه نگارش آثار را سنگین‌تر می‌سازد.

سرهنگ حسن حبیبی تأکید کرد: ثبت و تبدیل خاطرات و آثار مربوط به دوران هشت سال دفاع مقدس به شکل مکتوب، علاوه بر حفظ و صیانت بهتر از آنها، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کرده و می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.