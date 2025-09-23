

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله مقدماتی، نمایندگان کشورمان در دو بخش دو نفره زنان (مرادی و کارگر) و تک‌نفره مردان (شهمرادی)، موفق به شکست تیم‌های اسکاتلند، کره‌جنوبی و چین‌تایپه شدند. این نتیجه در شرایطی به‌دست آمد که در رده‌بندی نهایی دو نفره زنان، تیم‌های نامداری، چون موناکو، ایتالیا، آلمان و بلژیک – دارنده عناوین متعدد قهرمانی جهان و ورلد گیمز – پایین‌تر از ایران قرار گرفتند.

مسابقات جهانی پتانک با حضور ۵۰ کشور منتخب از جمع ۱۶۵ کشور رقابت‌کننده در مسابقات قاره‌ای برگزار شد. در مجموع این مسابقات، ۵ سری نشان شامل ۲۰ نشان طلا، نقره و برنز توزیع گردید که در نهایت تنها ۱۱ کشور در جمع مدالیست‌ها جای گرفتند. در این میان، تایلند با کسب ۳ طلا و ۱ برنز، ماداگاسکار با ۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز و فرانسه با ۳ نقره بهترین عملکرد را ثبت کردند.

فدراسیون جهانی پتانک با تجلیل از حضور مستمر ایران در عرصه جهانی علی‌رغم محدودیت‌ها و شرایط دشوار ماه‌های اخیر، بر اهمیت این تداوم تأکید کرد. همچنین جاسم منوچهری، بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، مدیرکل توسعه منطقه آسیای میانه و غربی و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون آسیا که به‌عنوان سرپرست تیم منتخب پتانک ایران را در این رقابت‌ها همراهی میکرد، ضمن هدایت ملی‌پوشان کشورمان، جلسات متعددی با مقامات ارشد فدراسیون جهانی، کنفدراسیون اروپا، مسئولان کمپ‌های ملی فدراسیون میزبان و مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات پتانک و بولز برگزار کرد.

پِتانک ورزشی است که در آن هدف این است که بازیکنان توپی فلزی را (که جزء اصلی این بازی است) به جک (cochonnet) نزدیک کنند. این رشته در روش‌های مختلف انفرادی تیمی دونفره و سه نفره و میکس برگزار می‌شود که تعداد پرتاب‌ها در هریک این روش‌ها متغیر است.