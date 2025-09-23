به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با با آغاز هفته دفاع مقدس، یادداشت حجت‌الاسلام احمد مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی بر کتاب «فرزند بی نهایت» منتشر شد.

در این یادداشت آمده:

بسمه تعالی

«از مطالعه این کتاب خوب که با سبکی نو و جذاب نگارش شده است لذت بردم، ترسیم و تصویر زندگی و سلوک بزرگان که الگوی نسل جدید باید باشند کاری بس ارزشمند و شایسته سپاسگزاری است.

شهید مظلوم بهشتی که همواره مظلومیتش می‌درخشد، از چهره‌های تابناک روحانیت متعهّد، زمان‌اندیش، متعبّد و شجاع و صاحب فکر و اندیشه و نیز واجد بسیاری از دیگر فضیلت‌های اخلاقی و انسانی و از بهترین الگو‌ها و نمونه‌ها برای تربیت نسل باایمان، انقلابی و نقش‌آفرین در جامعه می‌باشند.

به نویسنده محترم، خسته نباشید و خدا قوت عرض می‌کنم و این حسن انتخاب را تبریک می‌گویم.»

کتاب «فرزند بی‌نهایت»به قلم محسن ذوالفقاری، روایتی کامل از زندگی شهید سید محمد بهشتی را به تصویر کشیده است. این کتاب تنها یک زندگی‌نامه نیست بلکه روایتی صمیمی، دقیق و چندلایه از شخصیت این شهید مظلوم است که هم در سیاست حضور داشت، هم در دین اندیشه می‌کرد و هم در زندگی خانوادگی و اجتماعی، انسانی روشن، دغدغه‌مند و شفاف بوده است.

این کتاب نه فقط اطلاعات تازه‌ای دارد، بلکه جسارت گفتن چیز‌هایی را دارد که اغلب به سکوت برگزار شده‌اند. روایت‌هایی که شاید تا پیش از این جایی نخوانده‌اید یا تصوری از آن نداشته‌اید. به همین دلیل است که خواندن این کتاب، تجربه‌ای همزمان دانشی و عاطفی برای مخاطب فراهم می‌آورد.

از عکس‌های کمتر دیده‌شده تا محتوای واقعیت‌افزوده (AR)، همه چیز در این کتاب طراحی شده تا مخاطب، شهید بهشتی را نه فقط به‌عنوان یک چهره انقلابی، بلکه به‌عنوان یک انسانِ اندیشمند، متعهد و گاهی درگیر با دشواری‌های زمانه‌اش بشناسد.

جلد اول این اثر از پیش از تولد تا آستانه انقلاب را در بر می‌گیرد؛ و اگر ادامه آن نیز به همین دقت و صراحت نوشته شود، می‌توان آن را مرجع قابل اعتمادی در شناخت یکی از چهره‌های مهم و در عین حال کمتر فهمیده‌شده تاریخ معاصر ایران دانست.

«فرزند بی‌نهایت» با ۵۲۷ صفحه در انتشارات واژه‌پرداز اندیشه به چاپ رسیده و در نمایشگاه کتاب ۱۴۰۴ عرضه شد.