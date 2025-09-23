دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری با حضور امدادگران و نجاتگران در قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: دوره تخصصی پایه اصول پیمایش و ناوبری با حضور ۲۱ امدادگر و نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.

ایوب مرزبان افزود: در این دوره آموزشی فراگیران با سرفصل‌هایی مانند اصول گام برداری، حمایت با طناب، اقلیم‌های جنگلی و کویری، خطرات کوهستان، تجهیزات فردی و گروهی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند گواهینامه داده می‌شود.

شهرستان قیروکارزین جنوب فارس و در فاصله ۲۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.