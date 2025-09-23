پخش زنده
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده شهید مجتبی ملکی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه رضایی مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده صبور و معزز شهید مجتبی ملکی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه دیدار و گفتگو کرد.
شهید مجتبی ملکی امدادگر هلال احمر استان تهران؛ ٢٦ خردادماه در حال امدادرسانی به هموطنان خود، پی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.