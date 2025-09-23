به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،محسن مه آبادی، رئیس ستاد هفته دفاع مقدس تربت جام در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس در این شهرستان گفت: با وجود نیروهای مسلح دل مردم قرص و محکم است و همه باید از آرمان‌های دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ‌ تحمیلی ۱۲ روزه حفظ و حراست کنیم.



حجت الاسلام اسلامی، امام جمعه تربت جام نیز در این مراسم گفت: جامعه ای که مبتنی بر قدرت و معنویت شکل بگیرد پیروز میدان‌های نبرد خواهد بود، قدرت بدون معنویت منجربه ظلم،خیانت و جنایت می شود، ماننداستکبارجهانی و رژیم صهیونیستی که چه بلایی برسر بشریت در آوردند و از کشتار انسانها در فلسطین و غزه لذت می برند.

وی تصریح کرد:امروز جمهوری اسلامی ایران پرچمدارمقابله با نظام سلطه است و ترامپ پرده ها را کنار زده و چهره شیطانی بزرگ خود رانشان داده و می گوید ایران باید تسلیم آمریکا بشود.

وی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس ویاد شهدای جنگ‌تحمیلی خاطر نشان کرد: دفاع مقدس ۸ ساله تصاویری از اخلاق و معنویت وتابلو عرفان و ایمان بود که از جنگ های صدر اسلام شکل گرفته بود.



امام جمعه اهل سنت تربت جام نیز با قدردانی از تلاش رزمندگان اسلام دردفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه گفت: مردم داری مهمترین دستاورد انقلاب اسلام، ارزش های دفاع مقدس است که رزمندگان اسلام با جانفشانی نگذاشتند یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست دشمن و استکبار جهانی بیفتد.

مولوی شرف الدین جامی الاحمدی بابیان این که چو ایران‌نباشد تن من مباد افزود: به برکت جمهوری اسلامی ،امامین انقلاب و امام مهدی( عج) یقین داشته باشید، مسلمانان جهان و جمهوری اسلامی، برآمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی پیروز خواهند شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، رژه موتوری نیروهای مسلح در تربت جام برگزار شد.