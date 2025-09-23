ارائه خدمات توانبخشی در سه بیمارستان دولتی مشهد
ارائه خدمات توانبخشی در سه بیمارستان بزرگ دولتی مشهد راه اندازی شد.
، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیمارستانهای قائم (عج)، امام رضا (ع) و شهید هاشمینژاد با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه، خدمات توانبخشی را با تعرفه دولتی به بیماران ارائه میکنند.
دکتر سعیده صباغ سجادیه افزود: علاوه بر آغاز به کار مرکز جامع توانبخشی کلینیک ویژه بیمارستان شهید هاشمینژاد شامل بخشهای فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و شنواییشناسی، راهاندازی بخش توانبخشی در دو مرکز درمانی قائم (عج) و امام رضا (ع) هم از مهمترین اقدامات دانشگاه در ششماه نخست امسال در حوزه توانبخشی به شمار میرود.
او توانبخشی را مجموعهای از خدمات پزشکی، فیزیکی، روانی و اجتماعی متناسب با نیاز بیماران دانست و گفت: هدف از این خدمات، افزایش مشارکت فرد در فعالیتهای روزمره، بازیابی یا توسعه استقلال، بهبود مهارتهای عملکردی و ارتقای کیفیت زندگی است.
این مسئول تصریح کرد: توانبخشی در گروههای مختلف بیماران از جمله کودکان، مبتلایان به سکته مغزی، بیماران تروما و حوادث، مبتلایان بهاماس و مشکلات بلع کاربرد دارد.
به گفته وی، توانبخشی فرآیندی درمانی است که عموماً برای بازگرداندن عملکردهای از دست رفته یا کاهشیافته در نتیجه آسیب، بیماری یا مداخلات جراحی مورد استفاده قرار میگیرد و برای بیماران عصبی، ارتوپدی، مزمن و حتی روانپزشکی ضرورت دارد.