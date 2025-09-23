استاندار کرمان در اغاز سال تحصلی پرسش مهر را اینکه؛رویای شما برای تحقق «کرمان برفراز» و «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» چیست؟ مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،آیین آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ مهر، ایثار و مقاومت در مدارس کرمان با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

محمد علی طالبی افزود:مشارکت برای آینده استان از امروز باید در ذهن شما دانش‌آموزان نقش ببندد و کرمان نیازمند دانش‌آموزانی پرتلاش در عرصه تحصیل و رویا ساختن برای آینده استان است

وی بیان کرد:گام‌های بلندی در استان برای رفع کمبودها برداشتیم

طالبی از اهتمام استان در ارتقای سطح آموزشی در مدارس و تامین فضاها و تجهیزات مورد نیاز دانش‌آموزان از محروم ترین نقاط در جنوب و شرق استان تا محروم ترین‌نقاط در مرکز استان خبر داد و گفت: به پشتوانه رئیس جمهور اقدامات و گام های بلندی در استان برای رفع کمبودها برداشتیم.