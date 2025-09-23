پخش زنده
امروز: -
هفته دفاع مقدس، فرصتی برای بازخوانی ارزشهای مقاومت و ایثار است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس، این ایام را فرصتی برای بازخوانی ارزشهای مقاومت، ایثار و فداکاری ملت ایران دانست و بر نقش غیرقابل انکار زنان در این دوران پرافتخار تأکید کرد.
رقیه موسویان افزود: هفته دفاع مقدس، جلوهای بارز از همبستگی ملی و روحیه جهادی ملت ایران است و زنان با حضور فعال درصحنههای مختلف جنگ، پشتیبانی و پرورش نسل رزمنده، نقش محوری و الهامبخشی را ایفا کردند.
موسویان، با اشاره به برنامههای بسیج جامعه زنان استان در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: عملیات فرهنگی، رسانهای با عنوان "مادران پرچمدار" از جمله محورهای اصلی برنامههای امسال خواهد بود که با تمرکز بر تبیین جایگاه زن و مادر ایرانی در دوران پس از جنگ و نقشآفرینی در جهاد نرم طراحی شده است.
وی گفت: در این عملیات رسانهای تلاش میشود تصویر مادر ایرانی، همراه با پرچم مقدس جمهوری اسلامی، به عنوان ستون خانه و حافظ هویت ملی و پرچمدار مقاومت اجتماعی، در تولیدات مختلف رسانهای برجسته شود.
موسویان افزود: در این تولیدات، روایتهای مردمی از نقشآفرینی مادران در تثبیت جامعه و حفظ روح ملی ایران در دوران دفاع مقدس و پس از آن، بازتاب داده خواهد شد.
وی، از برگزاری برنامهای با عنوان "اجلاسیه فاتحان مهر و ایثار" فردا چهارشنبه خبرداد و گفت: این اجلاسیه به منظور تبیین نقش بانوان در دفاع مقدس و دفاع مقتدرانه، معرفی زنان جهادگر و الگوسازی از زنان نقشآفرین به صورت سراسری در مرکز استان و با حضور پرشور زنان و دختران همراه با اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی تصریح کرد: همچنین اردوهای بازدید از باغ موزه دفاع مقدس با حضور دختران نوجوان و جوان و با هدف روایت زنانه از دفاع مقدس، متناسب با زیستبوم استان و با حضور بانوان راوی و فعال در جبهههای جنگ اجرا میشود.
موسویان افزود: درشهرستانهایی که امکان بازدید از یادمانهای دفاع مقدس یا مراکز پشتیبانی جنگ در دوران دفاع مقدس وجود دارد، هماهنگی لازم از سوی بسیج جامعه زنان استان انجام خواهد شد تا برنامهها به صورت منسجم اجرا شوند.
وی، همچنین از برپایی "موکب لشکر فرشتگان" در روز سوم مهرماه خبر داد و گفت: این برنامه به منظور معرفی شهدای زن و زنان ایثارگر و روایت آنها از روزهای دفاع مقدس در کنار مراسم عطرافشانی گلزار شهدا در سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در تمامی برنامهها، معرفی و بزرگداشت شهید شاخص سال ۱۴۰۴، شهیده معصومه کرباسی، و شهیده شاخص استان، دکتر طلابه بیگزاده، مورد تأکید قرار دارد و همچنین خاطرات و سرگذشت زنان نقشآفرین استان با بهرهگیری از منابع مکتوب موجود روایت خواهد شد.
مسئول بسیج جامعه زنان آذربایجانغربی اضافه کرد: رونمایی از یادمان زن و دفاع مقدس در مدرسه دخترانه سمیه به عنوان یکی از مدارس پشتیبان جبهه و جنگ در هشت سال دفاع مقدس نیز از برنامههای تعیین شده برای هفته دفاع مقدس است.