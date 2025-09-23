مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد اثر اقتصادی اسنپ‌بک با توجه به تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و هم سو نبودن کامل چین و روسیه با اسنپ‌بک، قابل مدیریت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» آورده است که سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه‌ای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزار‌های حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامه‌های سازمان ملل و سازوکار‌های اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعال‌سازی ماشه «نه‌چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.

زهرا شاه علی در گزارشی به بررسی شرایط اقتصادی کشور در صورت بازگشت تحریم ها پرداخته است.