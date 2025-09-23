به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز خلیج فارس، محمد آشوری افزود: احیاء و عملیاتی سازی دوباره شورای حمل و نقل، پیگیری افزایش قیمت۴۰۰ درصدی برق صنعت آبزیان و بررسی واگذاری زمین برای مزارع پرورش میگو از مهمترین مصوبات این نشست بود.

وی گفت: این شورا به عنوان یکی از ارکان اصلی تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی، نقش حیاتی در شناسایی مشکلات، ارائه راهکار‌ها و تدوین سیاست‌های حمایتی برای بخش خصوصی ایفا می‌کند.

استاندار هرمزگان افزود: اهمیت این نشست در شرایط کنونی اقتصادی کشور، که با فشار‌های تورمی، موانع تولید و چالش‌های صادراتی رو‌به‌رو است، دوچندان می‌شود.

محمد آشوری گفت: در این نشست، تمرکز بر سه محور کلیدی؛ احیای شورای حمل و نقل، چالش افزایش ناگهانی بهای برق صنعت آبزی‌پروری و موانع صادراتی این صنعت، قرار گرفت که هر کدام از اهمیت بسزایی در رونق اقتصادی و معیشت جامعه برخوردارند.

وی افزود: بخش حمل و نقل، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های تولید و انتقال کالا، و در نهایت افزایش بهره‌وری اقتصادی ایفا می‌کند.

استاندار هرمزگان گفت: بهبود زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان حمل و نقل، و روان‌سازی فرآیندها، می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر این هزینه‌ها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدات شود.

محمد آشوری افزود: شورای حمل و نقل با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نمایندگان بخش خصوصی مانند انجمن‌های صنفی حمل و نقل، کارخانجات و بازرگانان می‌تواند هماهنگی لازم بین سیاست‌گذاری‌ها و اجرای برنامه‌ها را ایجاد کند.

وی گفت: بهبود زیرساخت‌ها و محیط کسب و کار در بخش حمل و نقل، می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سمت این حوزه جذب کند.

تسهیل فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌ها، رضایت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه خواهد داشت.

استاندارهرمزگان افزود: افزایش قیمت برق واحد‌های پرورش میگو، واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان این صنعت را به دنبال داشت و نگرانی‌های جدی را در خصوص آینده تولید و اشتغال در این حوزه ایجاد کرد.

نماینده مردم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: در برنامه هفتم، توسعه حمل و نقل از طریق ریل باید در استان به ۳۰ درصد افزایش یابد.

احمد مرادی افزود: هم اکنون سهم حمل بار از طریق ریل در استان هفت درصد است.

وی گفت: شورای حمل و نقل باید از ظرفیت منطقه آزاد برای بهبود زیرساخت‌ها های استان استفاده کند.

در این نشست تولید کنندگان مزارع پرورش میگو مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.