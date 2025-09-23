اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی ۵۹ ساله ساکن مشهد به چهار بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و سی و دومین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه «طاهره عامل»، معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این بانوی مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار بدحال به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.

وی ادامه داد: قرنیه‌های زنده یاد عامل نیز برای پیوند به دو نفر، در بانک چشم این دانشگاه و قسمتی از پوست وی برای پیوند به بیماران سوختگی، به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.