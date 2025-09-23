به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اردو نیوز»؛ منابع پلیس و امنیتی از وقوع یک حادثه مرگبار در منطقه «تیراه» در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان خبر داده و اعلام کردند در این حادثه دستکم ۲۳ نفر کشته شدند.

به گفته منابع خبری این حادثه شامگاه روز دوشنبه رخ داد و پس از آن شمار زیادی از شهروندان با تجمع در جاده اصلی پاکستان–افغانستان دست به تحصن زدند.

ساکنان محل و رهبران احزاب مخالف مدعی‌اند این عملیات توسط جنگنده‌های نیرو‌های امنیتی انجام شده است.

اقبال آفریدی نماینده مجلس ملی از حزب تحریک انصاف که پس از این حادثه با سروزیر ایالت خییبرپختونخوا دیدار کرد، گفت: هواپیما‌های بمباران‌کننده متعلق به نیرو‌های امنیتی بودند که در نتیجه آن ۲۳ نفر کشته شدند.

یک مقام ارشد پلیس محلی اعلام کرد در میان قربانیان چهار کودک و هفت زن نیز حضور دارند، اما توضیح نداد که عامل حمله چه گروه یا نهادی بوده است.

دولت و ارتش پاکستان تاکنون واکنش رسمی به این حادثه نشان نداده‌اند.

با این حال بنا بر اعلام پایگاه خبری «داون نیوز»، «علی امین گنداپور» سروزیر ایالت خیبپختونخوا پاکستان با ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان، برای بازماندگان قربانیان غرامت ۱۰ میلیون روپیه‌ای اختصاص داد و گفت: کشته شدن غیرنظامیان در نتیجه عملیات علیه تروریست‌ها غیرقابل قبول است.

این حادثه درحالی رخ داده است که اخیرا منابع امنیتی پاکستان در گزارشی اعلام کردند بیش از هشت هزار تروریست تحریک طالبان (تی تی پی) و سایر گروه‌های ممنوعه در ایالت خیبرپختونخوا و در مناطق مسکونی مخفی شده‌اند.