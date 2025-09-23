

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پنجاه و ششمین جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز برگزار شد. بحث‌های مختلفی در مورد موضوعات روز ورزش مطرح شد. با توجه به اینکه در جلسه گذشته مصوب شده بود که ۱۰ دی ماه مجمع کمیته ملی المپیک برگزار شود، طبعاً باید اعضای کارشناسان خبره، نمایندگان باشگاه‌ها، داوران و مربیان انتخاب می‌شدند؛ چون باید اعضای مجمع را تکمیل و برای آنها دعوتنامه ارسال کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بر اساس مفاد اساسنامه نفراتی توسط ریاست کمیته ملی المپیک به اعضای هیئت اجرایی معرفی شدند و به اتفاق آرا این نفرات انتخاب شدند. فریبا محمدیان و شیرزاد به عنوان کارشناس خبره کمیته ملی المپیک در حوزه بانوان و دکتر قره‌خانلو، علی کفاشیان و مهدی علی‌نژاد به عنوان کارشناس خبره معرفی شدند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: حسن رنگرز سرمربی فعلی کشتی فرنگی و مینو مداح سرمربی سابق تیم ملی تکواندو بانوان نیز نمایندگان مربیان معرفی شدند. در مورد باشگاه‌ها نیز با گرامیداشت شهید دکتر طهرانچی ریاست فقید دانشگاه آزاد و همچنین شهدای نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه، دو باشگاه دانشگاه آزاد و نیروی زمینی به عنوان نمایندگان باشگاه‌ها معرفی شدند.

وی تصریح کرد: ما هنور نمی‌دانیم در چه رشته‌هایی در روز افتتاحیه بازی‌های کشور‌های اسلامی صاحب سهمیه هستیم و در مورد انتخاب پرچمدار بازی‌های آسیایی بحرین هم نیاز به بررسی بیشتر بود که به کمیته ملی المپیک تفویض اختیار شد. امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که ورزشکاران ما بدون مشکل در این دو رویداد شرکت کنند.

علی‌نژاد در مورد تعداد ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی گفت: برگزارکنندگان بازی‌های کشور‌های اسلامی هنوز اعلام نکرده‌اند که ما در چه رشته‌هایی، چه تعداد سهمیه کسب کرده‌ایم که یک مشکل جدی است. پیگیری‌های زیادی در این مورد انجام دادیم، اما جوابی دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: فرصت نهایی اعلام اسامی امروز بود و ما در حالی اسامی ورزشکاران خود را اعلام کردیم که نمی‌دانیم سهمیه گرفته‌ایم یا نه!

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد اعضای کمیسیون ورزشکاران تصریح کرد: انتخابات این کمیسیون روز ۲۸ آذر برگزار خواهد شد. دعوت‌نامه‌ها یک ماه قبل از مجمع باید برای اعضا فرستاده شود و مجمع روز ۱۰ دی خواهد بود. یعنی ما باید ۱۰ آذر دعوت‌نامه را برای اعضای مجمع بفرستیم. به این ترتیب، کمیسیون مربوطه باید نماینده ورزشکاران را معرفی کند و ما بر اساس آن دعوت‌نامه‌ها را ارسال خواهیم کرد.

علی‌نژاد در مورد تیم فوتبال امید گفت: اداره و تدارک تیم امید در رشته فوتبال مثل تمام رشته‌های دیگر ما که در بازی‌های آسیایی و المپیک حضور دارند یا علاقمند به حضور هستند برعهده فدراسیون مربوطه است. کمیته ملی المپیک فقط نقش حمایتی و بحث نظارت کلان را بازی می‌کند. صفر تا ۱۰۰ اختیار تیم برعهده فدراسیون است و خود فدراسیون در خصوص نوع کادرفنی و تدارک تصمیم گرفته است. فکر می‌کنیم این کار حرفه‌ای تری است مثل بقیه رشته‌ها و نمی‌شود موضوعی دو متولی داشته باشد و بهترین متولی نیز خود فدراسیون است.

وی افزود: خیلی با تاخیر اتفاقات در بازی‌های آسیایی جوانان و کشور‌های اسلامی درحال رخ دادن است. در بازی‌های آسیایی جوانان چند روز پیش دو رشته اضافه شد که خیلی چیز عجیبی بود. در حالی که همه چیز بسته شده است، دو رشته با مدال محاسبه شده اضافه شدند. بر عکس این دو رویداد، بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا خیلی به وقت و به موقع سازمان برگزار کننده کار‌ها را انجام می‌دهند. در همین لحظه، سرپرست کاروان آسیایی ما در جلسه سرپرستان کاروان‌های بازی‌های آسیایی در ناگویا است و یک سال قبل از رویداد اولین جلسه را برگزار کردند و تکلیف همه چیز تقریباً روشن است. به واسطه همین یک از موضوعاتی که از ما خواستند، ثبت نام اولیه اینکه در چه رشته‌هایی شرکت می‌کنیم و در چه رویداد رشته شرکت می‌کنیم را انجام بدهیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک عنوان کرد: خیلی از رشته‌ها را می‌دانستیم شرایط‌مان چه است و تکلیف‌مان روشن بود و با آنها جلسه نگذاشتیم. با ۱۰ جلسه که یک مقدار تعداد رویداد‌های آنها زیاد بود جلساتی را برقرار کردیم تا ببینیم شرایط اولیه چه هست. ارزیابی فدراسیون‌ها را شنیدیم و بر اساس توافقاتی که کردیم یک ثبت نام اولیه انجام دادیم، اما طبعاً این تازه آغاز راه است و در فرآیند آینده بررسی و نظارت می‌کنیم و در نهایت یک کاروان بر اساس همان سیاست کیفی اعزام خواهیم کرد. این سیاست مدال‌آوری برای آقایان و رتبه تا ششم برای بانوان مدنظر است را در این بازی‌ها داشته باشیم.

وی در مورد طراحی لباس‌های کاروان ایران در رویداد‌های بازی‌های آسیایی جوانان و کشور‌های اسلامی گفت: حدود ۴۰، ۵۰ نفر از هر کشور اجازه شرکت در افتتاحیه رویداد بازی‌های آسیایی جوانان را ندارند. در یک سالن سربسته و جای محدود مراسم برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه رده سنی پایه هم هستند، جمع‌بندی این بود که با همان لباس سکو رژه خواهند رفت. در مورد ریاض کار‌ها انجام شده است و در حال دوخت لباس برای بانوان و آقایان هستند. موضوع لباس بحث سلیقه است و ممکن است یک سلیقه از لباس خوشش بیاید و یک سلیقه خوشش نیاید. حرف و حدیث‌ها در مورد لباس همیشه وجود خواهد داشت و امیدوارم این دفعه کمتر وجود داشته باشد.

علی‌نژاد در مورد بودجه واریزی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها گفت: هفته پیش حدود ۳۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کردیم. در گذشته نیز میانگین ۴۵ درصد گرفته بودند. مجموعاً هفته پیش بودجه فدراسیون‌ها را به ۷۵ درصد رساندیم که فکر می‌کنم این عدد در اواخر شهریور عدد بسیار خوبی است که توانستیم ۷۵ درصد بودجه را تقدیم‌شان کنیم. در مورد ریاض یا بحرین اگر فدراسیونی مشکلی داشته باشد و درخواست کند، حتماً بررسی خواهیم کرد تا بخشی از مبلغ باقی مانده را نیز پرداخت کنیم تا مشکل آن فدراسیون حل شود.