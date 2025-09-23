به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر از پیش بینی برداشت ۳۸ هزار تن نارنگی پیش رس در این شهرستان خبر داد.

معصومه صفری اوریمی افزود: از مجموع سطح ۱۶ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ مرکبات در شهرستان قائم شهر ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار باغ نارنگی است که یک هزار و ۵۰۰ هکتارش نارنگی پیش رس است.

وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ هکتار از باغات نارنگی از رقم انشو با عملکرد ۲۳تن در هر هکتار است اظهار داشت: عملکرد نارنگی پیش رس ۲۰ تن در هر هکتار است و تاکنون هشت درصد نارنگی پیش رس در شهرستان قائم شهر برداشت و وارد بازار شده است.

صفری اوریمی تصریح کرد: با استقرار و فعالیت ۲۰ ایستگاه پیش آگاهی در شهریورماه امسال یکهزار و ۵۰۰ هکتار از باغ‌های مرکبات این شهرستان عیله مگس میوه مبارزه انجام شد و یک هزار و ۳۰۰ هکتار این باغات کاور اسپری و در سطح ۹۵۰ هکتار طعمه پاشی انجام شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر خاطر نشان کرد: ارقام نارنگی پیش رس: هاشیموتو زود بارده، بسیار زودرس میاگاوا با ماندگاری بالا و رقم پربار ایواساکی است که از اواخر شهریور آماده برداشت شدند.