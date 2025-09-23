به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، توکل آبشناس افزود: شهرستان نهاوند دارای ۱۵۷ هکتار باغات پسته بوده که این میزان باغات در شهرستان بویژه در روستا‌های دهنو عبدالملکی، حسین‌آباد گیان، دهنو سفلی دارای پراکنش است

او با اشاره به اینکه کشت پسته از حدود پنج سال پیش در نهاوند آغاز شده تصریح کرد: در حال حاضر از ۱۵۷ هکتار سطح باغات پسته این شهرستان ۴۶ هکتار به سطح باروری رسیده که متوسط عملکرد هر هکتار از باغات پسته شهرستان ۵۰۰ کیلوگرم پیش‌بینی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند تصریح کرد: برداشت پسته از باغات شهرستان از چند روز پیش آغاز شده و به مدت یکماه ادامه خواهد داشت.

آبشناس گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از سطح ۴۷ هکتار باغات بارور شده پسته این شهرستان افزون‌بر ۱۳ تُن محصول قابل برداشت شود.

او تاکید کرد: با توجه به شرایط خشکسالی باید به سمت کشت‌های کم آب‌بر، چون گیاهان دارویی، پسته، زعفران، گلمحمدی و تولید هرگونه محصولاتی که با شرایط خشکسالی سازگار هستند، پیش رفت و با شرایط موجود (راهکار طبیعت محور) بهره‌برداران کشاورزی خود را وفق دهند.