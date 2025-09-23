پخش زنده
با همراهی کارکنان اتفاقات طبل، برق غیر مجاز اقامتگاه و بومگردی در روستای سلخ در جزیره قشم را جمعآوری کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، اسماعیل سالفی مدیر برق قشم گفت: این کار
در ادامه اقدامات برای کاهش تلفات برق گروههای جمع آوری برق غیرمجاز مدیریت برق قشم در جریان بازرسیهای پیوسته با حضورنمایندگان حراست برق قشم اجرایی شد.
فعلا کنتورخوانی نداریم/ موارد مشکوک را گزارش کنید
سلخ از روستاهای ساحلی جزیره قشم در استان هرمزگان است که در جنوب جزیره و در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر قشم ۳۹ کیلومتری بندر دولاب، ۴۲ کیلومتری بندر لافت، ۴۶ کیلومتری سوزا، ۵۶ کیلومتری رمکان، ۱۰ کیلومتری طبل، ۵۴ کیلومتری درگهان و ۱۳۹ کیلومتری بندرعباس (مرکز استان) واقع شده است.