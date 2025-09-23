پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان: لازم است برای سرافرازی ایران دانشآموران نقشآفرینی و برنامهریزی و تلاش جدی از اولین روزهای تحصیل داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در آیین زنگ مهر و مقاومت که در مدرسه زنده یاد صدیقه شعربافیون برگزار شد، با تبریک این روز به دانش آموزان، آنان را میراث دار کشوری اسطورهای خواند و بر لزوم برنامهریزی و تلاش جدی از اولین روزهای تحصیل برای سربلندی ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بازگشایی مدارس همزمان با روز هوای پاک و سهشنبههای بدون خودرو بوده است خطاب به دانش آموزان گفت:شما فرزندان این کشور بزرگ و میراثدار این سرزمین اسطورهای هستید و باید گامهایتان را محکم بردارید و از روز اول، درس و تلاش را تنها هدف خود قرار دهید.
استاندار اصفهان با اشاره به پیشینه کهن و تمدنی استان اصفهان، تاکید کرد: اصفهان این میراث گرانبها حاصل تلاش و جانفشانی شهیدانی، چون سلیمانیها، خرازیها است و کار ما برای سربلندی این مرز و بوم سنگین است و باید از هم اکنون با همدلی و همکاری، نقشهای دقیق برای زندگی و آینده ترسیم کنیم.
مهدی جمالینژاد درس خواندن، احترام به پدر و مادر و دلسوزی برای شهر، استان و کشور را از وظایف اصلی نسل جوان برشمرد و افزود: همانگونه که هوای پاک و محیط زیست شهر و استانمان را داریم، باید هوای یکدیگر را نیز داشته و هممیهنان و هماستانیهای خود را دوست بداریم.
وی با بیان این که «ایران کشوری ریشهدار با ۱۴۰۰ شهر و ۳۱ استان است»، از دانش آموزان خواست تا با همتی بلند، برای تقویت و آبادانی میهن عزیزمان گام بردارند.
استاندار اصفهان فرزندان شهید صفری را تا مدرسه همراهی کرد
استاندار اصفهان به همراه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در نخستین روز سال تحصیلی جدید فرزندان شهید صفری را تا درب مدرسه همراهی کردند.
شهید صفری از شهدای جنگ دوازده روزه اخیر با رژیم کودککش صهیونیستی بود که در هنگام دفاع از وطن به شهادت رسید.