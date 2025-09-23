معرفی آثار راه یافته به بخش بینالملل جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان
اسامی فیلمهای راه یافته به بخش بینالملل سی و هفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از روابطعمومی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، اسامی فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه بینالملل سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
اسامی این آثار، شامل ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی به شرح زیر هستند:
۱ـ «طوفان» به کارگردانی یانگ جیانگ از چین
۲ـ «درانیکی» به کارگردانی آنا سولوفیوا از روسیه
۳ـ «میان صخرهها و ابرها» به کارگردانی فرانکو گارسیا از پرو و شیلی
۴ـ «هانی» به کارگردانی ناتاشا آرتی از دانمارک
۵ـ «مری آنینگ» به کارگردانی مارسل بارلی از سوییس، بلژیک و فرانسه
۶ـ «ماهی در قلاب» به کارگردانی محیالدین مظهر از تاجیکستان و ایران
۷ـ «خانم بوتس» به کارگردانی یان لانوئته تورگن از کانادا
۸ـ «قصههای باغ جادو» به کارگردانی مشترک دیوید سوکوپ، پاتریک پاس، لئون ویدمار و ژان کلود روزک از چک، اسلواکی، اسلوونی و فرانسه
۹ـ «مخفیگاه» به کارگردانی هان جی سو از کره
۱۰ـ «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی
۱۱ـ «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی
۱۲ـ «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی
همچنین در بخش فیلمهای کوتاه بینالملل، آثار راهیافته شامل ۹ فیلم کوتاه خارجی به همراه ۲ فیلم داستانی کوتاه ایرانی و ۲ پویانمایی کوتاه ایرانی به شرح زیر هستند:
۱ـ «روزی روزگاری یک کوه بود» به کارگردانی ناتالیا آبرامووا از روسیه
۲ـ «کارمن و قاشق چوبی» به کارگردانی کارلوس گومس و میرا ساگرادو از اسپانیا و ایتالیا
۳ـ «پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتوا از قزاقستان و روسیه
۴ـ «علف هرز» به کارگردانی پولا کازاک از جمهوری چک
۵ـ «آب پرتقال» به کارگردانی الکساندر آتانِه از فرانسه
۶ـ «اولین درس» به کارگردانی ماکسیم بوبکوف از روسیه
۷ـ «مشق شب» به کارگردانی ناچو آرخونا از اسپانیا
۸ـ «دوچرخهی دزدی» به کارگردانی ماشا مولنهاور از آلمان
۹ـ «عروسک متحرک» به کارگردانی کوین تسونگ و شوانیه از تایوان
۱۰ـ «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل
۱۱ـ «مانع» به کارگردانی افشین ملکی
۱۲ـ «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش
۱۳ـ «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی اکبر ترابپور
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.