ایران، مفتخر به تقدیم ۵ هزار و ۲۰۰ ورزشکار شهید در دوران دفاع مقدس

ایران، مفتخر به تقدیم ۵ هزار و ۲۰۰ ورزشکار شهید در دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در دوران دفاع مقدس بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ شهید ورزشکار از جان خود گذشتند تا نام ایران بزرگ در جهان بدرخشد.

ورزشکاران صاحب نامی که در دوران دفاع مقدس از اردو‌های تیم‌های مختلف ملی راهی جبهه‌های نبرد علیه دشمن بعثی شدند.

این ورزشکاران با تشکیل تیم‌های ورزشی در خطوط مقدم جبهه‌ها هم به ارتقاء روحیه رزمندگان کمک شایانی کردند و هم آمادگی جسمامی آنها را تقویت می‌کردند.

حالا پس از گذشت از آن روز‌ها ورزشکاران کشور در میدان‌های بین المللی در تلاش هستند تا پرچم خوش رنگ کشور در جهان برافراشته بماند.