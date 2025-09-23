به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت : شما دانش آموزان استعداد های درخشان ، جزو نخبگان و سرآمدان هستید و ما به شما امیدهای فراوانی داریم .

آقای سید ستار هاشمی خطاب به دانش آموزان افزود : شما باید پیروزی و شکست را در دوران آموزش تجربه کنید و در این مسیر ، امید است که به شما حرکت می‌دهد .

وی گفت : به تفاوت های میان هم احترام بگذارید و‌ خداوند ظرفیت های متفاوتی برای شما ایجاد کرده است و تلاشتان این باشد که تک بعدی نباشید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مطالباتی که یکی از دانش آموزان مطرح کرد گفت : ارتقا، کیفیت اینترنت برای من هم بسیار مهم است و به جد پیگیریم .

آقای هاشمی گفت : نسل پنجم تلفن همراه توسعه یافته و به دنبال تحقق نسل ششم هستیم و با کشورهای صاحب فناوری در حال مذاکره هستیم .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : در بحث تمدن سازی انقلاب اسلامی هم در دولت چهاردهم ما از تولید محتوا حمایت می کنیم و تاریخ و تمدن غنی ما آن طور که باید معرفی نشده است و باید در این بخش تولید محتوا کرد .

وی گفت : باید نهضت تولید محتوا در کشور شکل بگیرد .

آقای هاشمی افزود : تا الان بیش از ۲ هزار روستا را به اینترنت با کیفیت مجهز کرده ایم و در این بخش به آموزش و عدالت آموزشی که مطالبه شماست توجه جدی داریم .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : توجه به بخش خصوصی به ویژه در بخش تولید محتوا از برنامه های جدی ماست و تهیه زیرساخت آن را وظیفه خود می دانیم .

آقای هاشمی افزود : درباره هوش مصنوعی هم که مطالبه شماست باید بگوییم که کاربرد آن در آموزش ، ویژه سازی و اختصاصی سازی آموزش است .

وی گفت : بحث امنیت سایبری هم به شدت نیازمند حمایت و مشارکت نخبگان است.

در این مراسم از تعدادی از برگزیدگان کنکور سراسری و المپیاد این مجموعه آموزشی تقدیر شد .