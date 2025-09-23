پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: ۱۶۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که توسط بخش خصوصی احداث شدند این هفته به بهره برداری میرسند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طرزطلب امروز در مراسم، آیین آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی درسراسر گفت:امروز بهره برداری از ۲۰۵ مگاوات نیروگاه در سراسر کشور اغاز شد و همچنین عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه نیز در سه استان کشور مجموعا به ارزش ۸۴۰۰ میلیارد تومان شروع میشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه ۱۶۵ مگاوات از نیروگاههایی که این هفته به بهره برداری میرسند توسط بخش خصوصی احداث شدهاند و ۴۰ مگاوات هم نیروگاههایی هستند که با سرمایه گذاری توسط صندوق توسعه ملی به سرانجام رسیده است.
وی ادامه داد: امروز عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه نیز دراستانهای سیستان و بلوچستان، یزد و خراسان رضوی آغاز میشود.
طرزطلب تاکید کرد: در قالب پروژههای امروز ۶ هزار و ۸۸۱ نیروگاه جمعا به ظرفیت ۱۰۱ مگاوات در سراسر کشور به بهره برداری رسیده و شامل که ۲۵۴ حلقه چاه کشاورزی برقدار شده با انرژی خورشیدی، ۶۲۷ نیروگاه انشعابی، ۵۹۴۵ نیروگاه حمایتی انفرادی، ۱۶ نیروگاه حمایتی تجمیعی، ۳۹ نیروگاه در شهرک صنعتی و ۲۶۹۱ نیروگاه اداری میباشد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: از نیروگاههای انشعابی ۲۰ مگاوات آن در استان سیستان و بلوچستان احداث شده است.
وی در خصوص آمار و ارقام کنونی ظرفیتهای نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر گفت:. با وجود آنکه شاهد رشد صد درصدی ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر در یکسال گذشته هستیم که با کل ارقام ثبت شده در تاریخ این صنعت در ایران برابری میکند، اما حقیقت آن است که ما باید به ۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده دست مییافتیم ولی باید اذعان کرد که به دلیل عدم تامین مالی در زمان مناسبت، تاکنون محقق نشده است
معاون وزیر نیرو گفت: بدیهی است چنانچه براساس برنامه زمانبندی، منابع به موقع تامین و در اختیار ساتبا قرار میگرفت، به طور قطع ظرفیت تجمعی تجدید پذیرها تا پایان شهریور سال جاری از مرز ۵ هزار مگاوات عبور کرده بود.
وی افزود: ساتبا ازطریق اعتماد سازی میان سرمایه گذاران، بیش از دو برابر اعتبار تخصیص یافته اقدام به تجهیز کارگاه (آماده سازی و شروع عملیات اجرایی نیروگاههای خورشیدی) کرده است که البته این امر جز با مشارکت بخش خصوصی و توجه و تلاش مسئوولان وزارت نیرو و بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی میسر نبود.
طرزطلب گفت: به هر روی اجرا و بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی براساس برنامه زمانبندی، در صورتی محقق خواهد شد که منابع مالی براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تامین و تزریق شود.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: هم اکنون در کنار تامین منابع مالی لازم، نیازمند واقعی سازی انتظارات از تجدیدپذیرها هستیم چرا که در حقیقت نیروگاههای تجدیدپذیر در کنار سایر منابع، در سبد تولید انرژی کشور قرار خواهند گرفت و سهمی به اندازه ظرفیت خود در کاهش ناترازی ایفا خواهند کرد و نباید انتظار داشت صرفا با توسعه تجدیدپذیرها بتوان ناترازی انرژی را به طور کامل از بین برد.
وی در پایان تاکید کرد: در حوزه بهره وری، مهم حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی است
لازم به ذکر اینکه در حال حاضر ۳۱ طرح بهره وری در زمینههای صنعت، کولرهای آبی، کولرهای گازی، روشنایی معابر و روشناییهای داخلی با ظرفیت کاهش ۶۷۹ مگاواتی مصرف برق در حال اجراست که به تدریج و در ماههای آتی شاهد بهره برداری و اتمام طرحها خواهیم بود.