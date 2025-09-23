وزیر راه و شهرسازی با حضور در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه باقرالعلوم، زنگ مهر و مقاومت را به مناسبت آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس نواخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، زنگ مهر و مقاومت را در دبیرستان نمونه دولتی دخترانه باقرالعلوم تبریز به صدا درآورد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت پیوند میان تعلیم و تربیت با فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

همچنین به مناسبت این روز، از کتاب «ما ماندیم... ایران ماند» به قلم صانع شادمان که به شهدای جنگ دوازده‌روزه تقدیم شده است، رونمایی شد.

این آیین با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه، جمعی از مدیران، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد.

یادآور می‌شود، در شهرهای جدید ۸۳ مدرسه با ۵۲۱ کلاس درس امسال به بهره برداری رسید و از سوی وزارت راه و شهرسازی تحویل آموزش و پرورش شد. همچنین نزدیک به ۲۰۰ مدرسه در شهرهای جدید و مسکن‌های حمایتی در حال ساخت است.