به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان در قالب رسیدگی به ۵۶۳ پرونده، رفع تصرف شد.

شریفی پور افزود: سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۹ فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی با سطحی بیش از ۲ هزار و ۳۱۱ هکتار به مراجع قضایی معرفی شد.

وی گفت: من اینکه سال قبل، هزار و ۱۵۰ هکتار اراضی ملی در قالب رسیدگی قضایی به هزار و ۴۳۳ فقره پرونده، رفع تصرف شد.

شریفی‌پورخاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، ۷۱۰ پرونده تخریب و تصرف بر علیه سودجویان و متخلفان در سطحی به میزان ۷۸۸ هکتار به مراجع قضایی ارجاع و ۴۸۳ هکتار در قالب رسیدگی به ۵۶۳ پرونده، رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در حال حاضر ۶۲ نیروی محافظ مرتع و جنگل در پهنه یک میلیون و ۷۴۰ هزار هکتاری جنگل‌ها و مراتع (۶۲ درصد مساحت استان) در زمینه مقابله با زمین خواری، اطفا حریق، قاچاق چوب و انهدام کوره زغال فعالیت دارند.