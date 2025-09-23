به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک حادثه امنیتی در آب‌های یمن در فاصله ۱۲۰ مایلی شرق عدن رخ داده است.

این سازمان تاکید کرد که ملوان یک کشتی گزارش داده است در اثر برخورد یک شیء به آب، صدای انفجار شنیده شده است.

این سازمان خاطرنشان کرد: کشتی و سرنشینان در صحت و سلامتی هستند و این کشتی به مسیر خود ادامه می‌دهد تا به بندر برسد.

پیش از این نیز چندین بار حوادث مشابهی رخ داده بود.