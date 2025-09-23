به همت اندیشکده «مطالعات منطقه‌ای اسلام‌آباد» در وبیناری علمی با حضور کارشناسان و تحلیلگران از کشور‌های مختلف از جمله پاکستان، آمریکا و ایتالیا، سیاست‌های متناقض اروپا در قبال ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، کارشناسان در این نشست تأکید کردند اروپا به علت وابستگی مالی و امنیتی به آمریکا، فاقد استقلال در تصمیم‌گیری‌های راهبردی است و همین امر باعث شده است روابط ایران با بروکسل در سال‌های اخیر به شدت کاهش یابد.

به گفته آنان هرچند کشور‌های اروپایی در ظاهر از توافق هسته‌ای (برجام) و ادامه مذاکرات حمایت کردند، اما در عمل به دنبال تحریم‌های ثانویه آمریکا مجبور شدند مسیر واشنگتن را دنبال کنند.

«دکتر سِکا سادودین» پژوهشگر پیشین دانشگاه پورتلند آمریکا، در سخنان خود توضیح داد که آمریکا همواره اروپا را «شریکی درجه دوم» در مسائل خاورمیانه قلمداد کرده و با استفاده از ابزار تحریم‌ها عملاً اجازه هیچ ابتکار مستقلی به اروپا نداده است.

وی افزود: «اروپا از خروج ترامپ از برجام انتقاد کرد، اما نهایتاً ناچار شد سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران را بپذیرد.»

«سیلویا بولتوک» تحلیلگر ایتالیایی و مدیر اندیشکده Special Eurasia نیز سیاست اروپا در قبال ایران را «دوگانه و متناقض» دانست و گفت: سکوت اروپا در برابر حملات اسرائیل به ایران، اما محکوم کردن پاسخ‌های متقابل ایران، بی‌اعتمادی تهران به بروکسل را افزایش داده است.

کارشناسان در این وبینار تاکید کردند که ادامه این روند نه تنها موجب فاصله گرفتن ایران از اروپا شده، بلکه جایگاه اروپا را به عنوان بازیگر مستقل در عرصه بین‌المللی نیز تضعیف کرده است.

به باور آنان روابط ایران و اروپا زمانی می‌تواند ترمیم شود که اروپا از وابستگی کامل به واشنگتن فاصله بگیرد و به تعهدات واقعی خود پایبند باشد.