تیم نوجوانان ایرانی با دو ایده نوآورانه در جشنواره بینالمللی فناوری و هوافضای ترکیه (تکنوفست) موفق به کسب سه نشان شد.
سرپرست گروه جهانی رباتیک و هوش مصنوعی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، گفت: تیمی متشکل از نوجوانان ۷ تا ۱۵ ساله با دو دستاورد فناورانه در حوزه پزشکی و محیط زیست، امسال در رقابتهای تکنوفست ترکیه حضور یافت و موفق شد سه مدال این جشنواره را برای ایران به ارمغان بیاورد.
وی افزود: نخستین محصول، کفی هوشمند کفش است که بهصورت برخط میزان سازگاری بدن ورزشکار را در رشتههای مختلف ورزشی میسنجد و میتواند به پیشگیری از آسیبهای ورزشی کمک کند. محصول دوم نیز سامانه کربنی تصفیه هوا است که با طراحی نوین خود آلودگی محیط را کاهش میدهد و حتی استفاده از ماسک را در شرایط آلوده به حداقل میرساند.
میرزانیا با اشاره به سطح بالای رقابتها خاطرنشان کرد: تکنوفست یکی از معتبرترین جشنوارههای علمی منطقه است که هر سال با حضور گسترده صدها هزار شرکتکننده در حوزههای هوش مصنوعی، رباتیک، هوافضا و انرژیهای نو برگزار میشود و تیمهای نوجوان ایرانی توانستند در کنار رقبای بینالمللی خوش بدرخشند.
سرپرست گروه جهانی رباتیک و هوش مصنوعی تأکید کرد: حضور این نوجوانان نه تنها یک افتخار ملی محسوب میشود، بلکه نشان داد ظرفیت خلاقیت و نوآوری در ایران محدود به سن و سال نیست و میتواند الهامبخش دیگر نوجوانان علاقهمند به علم و فناوری باشد.