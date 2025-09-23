پخش زنده
مقامات امنیتی پاکستان اعلام کردند در عملیات گسترده امنیتی در ایالت پنجاب طی سه ماه گذشته دستکم ۸۹ فرد مظنون به فعالیتهای تروریستی بازداشت شدهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «داون نیوز» منابع پلیس ایالت پنجاب پاکستان با ارائه این گزارش از وضعیت امنیتی اعلام کردند: این عملیات از سوی «اداره مبارزه با تروریسم» (CTD) و در قالب حدود ۹۴۰ عملیات اطلاعات محور انجام شده است.
به گفته مقامهای امنیتی در میان بازداشتشدگان دهها عضو گروههای تندرو از جمله داعش (شاخه خراسان)، القاعده و همچنین گروههای داخلی ممنوعه وجود دارند.
به گفته منابع خبری همچنین دهها کیلو مواد منفجره، صدها چاشنی و ابزار انفجاری، نشریات گروههای افراطی و مقادیر قابل توجهی تجهیزات دیگر نیز در جریان این عملیات کشف و ضبط شده است.
رسانههای پاکستانی به نقل از منابع پلیس مبارزه با تروریسم نوشتند: بسیاری از بازداشتشدگان در حال برنامهریزی برای حمله به ساختمانهای مهم دولتی بودند.
کارشناسان امنیتی گفتند: افزایش فعالیتهای گروههای افراطی در ماههای اخیر، دولت پاکستان را وادار کرده است که با شدت بیشتری عملیات پاکسازی انجام دهد. مقامهای مبارزه با تروریسم پاکستان تأکید میکنند که هدف اصلی، جلوگیری از حملات تروریستی و تقویت امنیت داخلی در کشوری است که طی سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر حملات بوده است.