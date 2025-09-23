

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان با حضور ۲۱ بوکسور از روز چهار شنبه دوم مهرماه در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در سومین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی که به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد، تا ۲۴ مهرماه در سالن احمد ناطق نوری ادامه خواهد داشت.

نفرات دعوت‌شده به اردو به شرح ذیل است: مهدی کاظمی، مبین محمدنژاد، مهیاد صمدپور، محمدامین کرمی، علی چهره‌قانی، علی حبیبی‌نژاد، مهدی امیری، سینا حسن‌پور، محمد نورانی، امیرحسین حقی، علی‌اصغر افشاری، سهیل نیکزاد، قاسم حمزه، کسری طهماسبی، آروین شاه‌بانی، سام استکی، امیر اسماعیلی، امیر ملک‌خطابی، عباس گرشاسبی، دانیال شه‌بخش و فرهاد مرادی. کادر فنی تیم ملی به شرح ذیل است: سرمربی: همایون امیری مربیان: محمدرضا قارونی، احمد بحری، سجاد محمدپور و غلامرضا کریمی مربی مدعو: محمدحسین قنبرپور (استان البرز) مشاور فنی: انوشیروان نوریان