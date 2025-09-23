

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان در این آئین گفت: با تلاش و برنامه‌ریزی چندماهه همکاران فرهنگی، سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بدون مشکل و با آمادگی کامل آغاز شد.

ایوب رضایی با بیان اینکه امسال حدود ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ آموزشگاه تحصیل خود را آغاز کردند، افزود: با نواخته شدن زنگ مهر، مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های فرزندان این سرزمین آغاز می‌شود.

رضایی با اشاره به اجرای طرح طرح مهر اضافه کرد: در حوزه‌های مختلف از جمله سازماندهی و ساماندهی نیروی انسانی، توزیع و ثبت‌نام کتب درسی، ساماندهی سرویس‌ها و لباس مدارس، تجهیز و آماده‌سازی فضا‌های آموزشی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و اقدامات لازم انجام شد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی را با آرامش و نظم آغاز کنند.

وی خطاب به معلمان ادامه داد: مسئولیت شما خطیر و طاقت‌فرساست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید با الهام از ایثار و همدلی ملت در حوادث اخیر، الگوی فکری و رفتاری برای دانش‌آموزان باشید.

رضایی همچنین خطاب به دانش‌آموزان افزود: شما آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و با تلاش، همدلی، مسئولیت‌پذیری و درس‌خواندن می‌توانید آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنید.

مدیرکل آموزش‌ و پرورش استان از اجرای طرح «مهر سبز» هم‌زمان با بازگشایی مدارس خبر داد و اضافه کرد: این طرح با همکاری و همراهی اداره‌کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه شهر یاسوج هم در این آئین با اشاره به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت، گفت: آنچه انسان‌ها در برابر آن مسئولیت دارند، در نظام خلقت و آفرینش، مسئله «تعلیم و تربیت» است.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با تأکید بر سنگین بودن مسئولیت، تعلیم و تربیت افزود: به همین دلیل، هم مسئولیت آموزگاران و معلمان ارزشمند، خطیر و سنگین است.

آیت‌الله حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ایران در عرصه‌های مختلف، اضافه کرد: ایران نخستین کشور جهان در مسائل سیاسی، علمی و بین‌المللی محسوب می‌شود و بنابراین، مسئولیت ما، مسئولیتی جهانی است.

وی با بیان اینکه امروز مردم جهان، دانش‌آموزان جهان و معلمان جهان، از سرزمین ما توقعی جهانی دارند ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، صف‌آرایی کل دنیای استکبار، استعمار، کفر و نفاق در یک طرف و نظام جمهوری اسلامی در طرف دیگر قرار داشت که این مسئله، نشان‌دهنده قدرتمند بودن کشور ایران است.

امام جمعه یاسوج خطاب به معلمان گفت: شما‌ها باید فراتر از استاندارد‌های کشور‌های عادی، در تدریس و تحصیل تلاش کنید و دانش‌آموزان نیز باید با انضباط دقیق، به موقع درس بخوانند، از بازیگوشی در فضای مجازی دوری کنند و بهترین بهره را از امکانات مدرسه ببرند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به نقش بی‌بدیل علم در حفظ قدرت ملی، افزود: امروز ما باید با برافراشتن پرچم علم و دانش، عزت، استقلال و قدرت کشور را حفظ کنیم و دشمن می‌داند که برافراشته بودن پرچم علم در این کشور، به معنای عزت، استقلال، قدرت و هیبت است و افتادن این پرچم، به معنای از دست رفتن عزت و استقلال است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درس‌های تاریخ اضافه کرد: اگر به علم و دانش و دستیابی به سلاح‌های روز مجهز نبودیم، قطعاً شکست می‌خوردیم و کشور عزیزمان تجزیه می‌شد.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: در دوران قاجار، به دلیل عدم بهره‌گیری از انقلاب صنعتی و استفاده از سلاح‌های ابتدایی، دشمنان توانستند قرارداد‌های ننگین ترکمنچای و گلستان را بر ما تحمیل و بخش بزرگی از خاک کشور را جدا کنند.

وی با اشاره به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: پیروزی ما در این جنگ، مرهون استفاده درست از علم بود که در نهایت دشمن را به پذیرش آتش‌بس وادار کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در پایان سخنان خود برای دانش آموزان و معلمان آرزوی موفقیت کرد .