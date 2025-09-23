پخش زنده
حدود ۱۶۰ هزار دانش آموز در کهگیلویه و بویراحمد سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه شهر یاسوج هم در این آئین با اشاره به جایگاه رفیع تعلیم و تربیت، گفت: آنچه انسانها در برابر آن مسئولیت دارند، در نظام خلقت و آفرینش، مسئله «تعلیم و تربیت» است.
آیتالله سید نصیر حسینی با تأکید بر سنگین بودن مسئولیت، تعلیم و تربیت افزود: به همین دلیل، هم مسئولیت آموزگاران و معلمان ارزشمند، خطیر و سنگین است.
آیتالله حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه ایران در عرصههای مختلف، اضافه کرد: ایران نخستین کشور جهان در مسائل سیاسی، علمی و بینالمللی محسوب میشود و بنابراین، مسئولیت ما، مسئولیتی جهانی است.
وی با بیان اینکه امروز مردم جهان، دانشآموزان جهان و معلمان جهان، از سرزمین ما توقعی جهانی دارند ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، صفآرایی کل دنیای استکبار، استعمار، کفر و نفاق در یک طرف و نظام جمهوری اسلامی در طرف دیگر قرار داشت که این مسئله، نشاندهنده قدرتمند بودن کشور ایران است.
امام جمعه یاسوج خطاب به معلمان گفت: شماها باید فراتر از استانداردهای کشورهای عادی، در تدریس و تحصیل تلاش کنید و دانشآموزان نیز باید با انضباط دقیق، به موقع درس بخوانند، از بازیگوشی در فضای مجازی دوری کنند و بهترین بهره را از امکانات مدرسه ببرند.
آیتالله حسینی با اشاره به نقش بیبدیل علم در حفظ قدرت ملی، افزود: امروز ما باید با برافراشتن پرچم علم و دانش، عزت، استقلال و قدرت کشور را حفظ کنیم و دشمن میداند که برافراشته بودن پرچم علم در این کشور، به معنای عزت، استقلال، قدرت و هیبت است و افتادن این پرچم، به معنای از دست رفتن عزت و استقلال است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به درسهای تاریخ اضافه کرد: اگر به علم و دانش و دستیابی به سلاحهای روز مجهز نبودیم، قطعاً شکست میخوردیم و کشور عزیزمان تجزیه میشد.
آیتالله حسینی ادامه داد: در دوران قاجار، به دلیل عدم بهرهگیری از انقلاب صنعتی و استفاده از سلاحهای ابتدایی، دشمنان توانستند قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان را بر ما تحمیل و بخش بزرگی از خاک کشور را جدا کنند.
وی با اشاره به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: پیروزی ما در این جنگ، مرهون استفاده درست از علم بود که در نهایت دشمن را به پذیرش آتشبس وادار کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در پایان سخنان خود برای دانش آموزان و معلمان آرزوی موفقیت کرد .